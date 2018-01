später lesen Lokalsport Adler-Damen müssen sich zur Vorwoche steigern Teilen

Twittern

Teilen



Es war ein deutlicher Sieg, den die Damen der Adler Königshof am vergangenen Wochenende in Rheinhausen feierten. Das 26:16 bedeutete den Erfolg mit der höchsten Differenz, den wenigsten Gegentoren und zweitmeisten eigenen Treffern der Spielzeit. Trotzdem ist Trainer Dieter Schölwer sicher: Die Leistung würde am Samstag gegen den SV Wipperfürth nicht reichen. Zu offensichtlich waren die internen querelen der Duisburger, die sich deutlich leistungshemmend auswirkten.