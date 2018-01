Adler vor knüppelhartem Programm

Der Handball-Nordrhein-Ligist steht vor einem Wochenende mit zwei Spielen. Sven Schalljo

Gleich zwei schwere Spiele stehen für die Adler Königshof am Wochenende auf dem Programm. Grund ist einmal mehr die Problematik des defekten Hallendaches im Herbst. Hier wird nun am Freitag um 20.15 Uhr das letzte Nachholspiel stattfinden. Dann sind die Mannen von Trainer Dirk Wolf wieder auf der gleichen spieleanzahl wie die meisten Gegner und die Tabelle ist gerade gerückt. Der Gegner, der sich da vorstellt, ist dabei schwer einzuschätzen. Denn die zweite Mannschaft der HSG Neuss/Düsseldorf kann möglicherweise auf einige Verstärkung aus der ersten Mannschaft zurückgreifen. Aufgrund der Europameisterschaft pausiert die zweite Liga und so könnten viele Spieler aushelfen.

Sonntag dann geht es zu den Wölfen Nordrhein. Um 16 Uhr wollen die Adler die knappe und durchaus unglückliche Hinspielschlappe vom ersten Spieltag vergessen machen. "Wir wollen nicht gegen denselben Gegner zweimal verlieren und unser positives Punktekonto behalten. Also wollen wir in beiden Spielen zeigen, was wir können und punkten", sagt Trainer Dirk Wolf.

Wie die personelle Situation aussieht, steht noch nicht fest. David Mannheim musste wegen eines Magen-Darm-Infekts mit dem Training aussetzen. Und auch Sascha Wistuba musste das Training am Dienstag wegen muskulärer Probleme abbrechen. Ein Arzttermin bei ihm steht noch aus und es steht nicht fest, ob er einsatzfähig ist. Auf der Bank sitzen wird am Wochenende Stefan Graetke. Doch es könnten bereits die letzten Spiele im Adler-Dress für den Ersatztorwart sein. Er leidet an Schulterproblemen und benötigt eine Operation an der Sehne. Diese wird voraussichtlich innerhalb der kommenden zwei bis drei Wochen durchgeführt. Danach fällt er für sechs Monate aus. Da er die Adler im Sommer verlassen wird, endet seine Zeit in Königshof damit vorzeitig.

Bis zur Operation aber wird "Omma", wie er genannt wird, sich in den Dienst des Teams stellen. Die Hauptlast im Tor trägt ohnehin der seit Wochen überragende Paul Keutmann.