Adlers zweite sucht die Wende

Der Handball-Verbandsligist muss mit großen Verletzungsproblemen kämpfen. Sven Schalljo

Viel Redebedarf herrscht derzeit im Lager der zweiten Mannschaft der Adler Königshof. Der Auftritt in Duisburg am vergangenen Wochenende ließ viele Fragen offen. Besonders die Diszi-plinprobleme in der zweiten Halbzeit, die zwischenzeitlich zu gleich drei zeitgleichen Zeitstrafen führten, beschäftigen Trainer Bodo Leckelt auch weiterhin. "Wir werden tacheles Reden. Natürlich betrifft das die Leistung, vor allem aber die Disziplin. So etwas darf nicht wieder vorkommen", kündigt der Übungsleiter eine intensive Aufarbeitung der Ereignisse an.

Erschwert wird die Aufgabe am Wochenende - am Samstag um 17.15 Uhr ist der TV Jahn-Hiesfeld zu Gast an der Johannes-Blum Straße - durch größere Probleme mit Verletzungen. Tim Leigraf ist nach seiner langen Ausfallzeit zu Saisonbeginn noch längst nicht bei 100 Prozent und sein Bruder Gero fällt weiterhin mit seiner gebrochenen Hand aus. Dazu kam Anfang der Woche eine weitere Hiobsbotschaft. Jonathan Termast hatte am Samstag nach einer unglücklichen Bewegung ein Taubheitsgefühl im Knie, spielte aber schmerzfrei weiter. Zunächst schien nichts Schlimmes passiert zu sein, doch der MRT-Befund brachte die bittere Diagnose: Riss des hinteren Kreuzbandes. Operiert wird der Rückraumspieler zwar nicht, doch auch die konservative Behandlung dauert und Termast fällt vorläufig aus. Wie lange, das steht in den Sternen.

"Ich habe ihn vorläufig aus meinen Überlegungen gestrichen. Sollte er irgendwann wieder trainieren und auch im Kopf bereit sein, dann freue ich mich. Aber erst soll er gesund werden. Wir machen keinen Druck", sagt Trainer Leckelt. Damit wird es gerade im Rückraum links ganz eng. Auch das wird Thema der angekündigten Gespräche sein, denn eine Lösung muss her. Wie diese aussieht, das wird unter anderem das Wochenende zeigen.