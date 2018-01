später lesen Kommentar Ärger und Unmut haben viele Gründe Teilen

Die zähe Debatte um die Pläne für das Sportplatz-Areal auf der Talstraße/An der Lilie hat einen langen Vorlauf, denn es geht bei der Gestaltung des Geländes vor allem um das Durchsetzen politischer Leitlinien: Die SPD und ihr Fraktionsvorsitzender Christian Wiglow machen sich seit Jahren für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt stark. Doch sie kommen bei ihrem Bemühen nicht weiter. Auch an der Talstraße, also in Ratingen Süd, wollte die SPD dieses Vorhaben umsetzen - vergeblich.