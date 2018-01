AfD-Kandidatin lädt zu Vortrag an Hochschule

Eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Tod des Rechtsstaats - Gefahr für Freiheit und Demokratie" an der Hochschule Niederrhein sorgt am Campus Mönchengladbach derzeit für Aufregung.





Die Einladung in einen Hörsaal kommt von der Hochschulprofessorin Karin Kaiser, die auch Kandidatin der AfD in ihrer Heimat Schleswig-Holstein für die Bundestagswahl ist. Parteipolitische Veranstaltungen sind in den Räumen der Hochschule Niederrhein verboten, sie ist zu Neutralität verpflichtet.





Die Hochschule hat die Raumbuchung für den 21. September, drei Tage vor der Bundestagswahl, genehmigt: "Frau Kaiser hat der Hochschulleitung gegenüber deutlich gemacht, dass ihr Forschungsvortrag in keinem Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die AfD in Schleswig-Holstein steht." Sie wolle ihr Forschungsvorhaben "Der Wirtschaftsprüfer als Instrument zur Sicherung der Qualität der Rechtsprechung" vorstellen. Der Asta forderte die Hochschule dazu auf, die Veranstaltung abzusagen.





In einem offenen Brief zur Einladung, die an die anderen Parteien gegangen ist, schreibt Kaiser: "Aufgrund der anstehenden Bundestagswahl am 24. September 2017 werden die Parteien aufgefordert, sich zu dem Thema ,Tod des Rechtsstaats' eindeutig zu positionieren, so dass die Wähler eine klare Entscheidungsgrundlage haben."

(angr)