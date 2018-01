AfD-Professorin kritisiert Absage ihre Vortrags in Mönchengladbach

Die Hochschulprofessorin und AfD-Politikerin Karin Kaiser hat mit Unverständnis auf das Verbot der Hochschule Niederrhein reagiert, die Veranstaltung "Tod des Rechtsstaats" in einem Hörsaal am Gladbacher Campus stattfinden zu lassen.





"Ich hätte mir gewünscht, dass die daran Beteiligten ein so wichtiges Thema mit der gebotenen Ruhe und Sachlichkeit behandelt hätten", so Kaiser in einer Stellungnahme. "Ganz offenkundig wurden aber Elemente hineininterpretiert, die meine uneigennützigen Absichten in Frage gestellt haben."





Kaiser wollte drei Tage vor der Bundestagswahl über den "Tod des Rechtsstaats" diskutieren und hatte dazu auch Parteien eingeladen. Sie selbst kandidiert für die AfD in Schleswig-Holstein für den Bundestag. Da Wahlkampf in der Hochschule verboten ist, zog das Präsidium die zunächst erteilte Genehmigung wieder zurück. Kaiser kritisierte, die Beteiligten hätten die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit in eine bestimmte Richtung gedrängt, ohne dass jemand mit ihr gesprochen hätte. Einzig von Journalisten habe sie Anfragen erhalten. "Ich werde weiterhin die Kommunikation suchen und über einen neuen Termin für die Veranstaltung nachdenken."

(angr)