Airbag-Diebe brechen in Dormagen zehn Autos auf

Immer wieder werden in Dormagen Airbags, Navigationsgeräte und anderes hochwertiges Zubehör aus Autos gestohlen – besonders oft aus Wagen der Marken BMW und Mercedes. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Chemiestadt erneut zu einer ganzen Serie solcher Diebstähle.





An der Kieler Straße traf es ein Autohaus. Bislang unbekannte Täter schlugen dort an vier auf dem Außengelände abgestellten Mercedes-Jahreswagen Seitenscheiben ein und entwendeten die Fahrerairbags. Aus Straberg und Delhoven meldet die Polizei für die betreffende Nacht ähnliche Delikte. Dort waren insgesamt sechs BMW das Ziel von Kriminellen, die es auf die Multifunktionslenkräder samt Airbags abgesehen hatten. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit an folgenden Straße abgestellt: Klosterstraße, Am Fuchsbau, Marderweg, Iltisweg, Waldstraße und Mühlenbuschweg.





Die Art und Weise, wie die Täter in die Limousinen kamen, war in diesen sechs Fällen identisch: Sie schlugen jeweils eine Dreiecksscheibe ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum der Autos.





Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung und -auswertung dauere noch an, hieß es am Mittwochnachmittag. Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden von den Ermittlern gebeten, sich mit dem Kommissariat 14 in Verbindung zu setzen. Kontakt: 02131 3000.





Die Polizei geht nach eigenen Angaben mit uniformierten und zivilen Streifen gegen Autoaufbrecher vor. Da sie aber nicht überall sein kann, bittet sie um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in seiner Straße unbekannte Fahrzeuge oder Personen bemerke, die sich auffällig für abgestellte Autos interessierten, solle sofort den Notruf 110 wählen.