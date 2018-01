später lesen Absage Alex Amsterdam cancelt Zakk-Konzert FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Der Sänger Alexander Rosin alias Alex Amsterdam zieht wohl erste Konsequenzen aus seiner Verurteilung am vergangenen Donnerstag. Die Kulturstätte Zakk sagt auf ihrer Internetseite das geplante Konzert am 27. Januar ab und weist darauf hin, dass im Vorverkauf erworbene Tickets dort zurückgegeben werden können, wo sie gekauft wurden. Auch ein Statement von Alex Amsterdam ist dort zu lesen: "Liebe Konzertbesucher, liebe Fans, leider muss ich aus Gründen, die ich persönlich zu verantworten habe und sehr bedaure, mein Konzert am 27.01. absagen", schreibt er. "Ich möchte mich von Herzen bei allen Konzertbesuchern, Fans und natürlich auch beim kompletten Team vom Zakk dafür entschuldigen."