später lesen Duisburg Alice Schwarzer in der Bibliothek FOTO: Bettina Flitner FOTO: Bettina Flitner Teilen

Twittern

Teilen



Die Stadtbibliothek und der Verein für Literatur Duisburg laden für Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr, im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 in der Innenstadt zu einer Premierenlesung mit Alice Schwarzer ein. Schwarzers neuestes Buch "Meine algerische Familie", das durchaus eine Überraschung ist, erscheint am 15. Februar. Wer wusste schon, welch enge und liebevolle Beziehung Alice Schwarzer seit Jahrzehnten zu einer Familie in Algerien hat, die in ihrer Vielfalt und Lebendigkeit ein regelrechtes Abbild dieses nordafrikanischen Landes zwischen Tradition und Moderne ist, zwischen islamistischer Bedrohung und demokratischen Hoffnungen.