Altstadtpflaster soll an Problemstellen erneuert werden

Die Stadtverwaltung reagiert auf die ständigen Probleme mit dem Pflaster in der Altstadt: An stark frequentierten Stellen wie der Bolkerstraße sollen die Steine des Typs "Umbriano" möglicherweise sogar durch ein anderes Material ersetzt werden. Die Stadt will Gespräche mit Steinherstellern führen. Dies soll heute auf Anfrage der SPD im Stadtrat mitgeteilt werden.