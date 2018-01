Altweiberstimmung mitten auf dem Buttermarkt

Schunkeln und Tanzen im beheizten Festzelt am Rathaus. Karnevalssonntag gibt's dort einen Frühschoppen.

Neben dem neuen großen Party-Zelt an der Otto-Schott-Straße - hier gibt es neben dem Kostümball am Samstagabend auch eine Karnevalsparty für Familien am Rosenmontag (12. Februar) ab 12.11 Uhr - wird der Kempener Karnevals-Verein (KKV) auch das beheizte Zelt auf dem Buttermarkt als Partylocation wieder aufbauen lassen. Das Konzept hat sich in den vergangenen beiden Jahren bereits bewährt, nachdem das Altweibertreiben aus dem Rathausfoyer ins Zelt mitten auf dem Buttermarkt verlegt worden war.

Zur Altweiberparty sind alle Bürger für den 8. Februar ab 11.11 Uhr eingeladen. Der Eintritt ist frei. Gegen 12 Uhr zieht das Prinzenpaar Rainer I. und Angelika I. (Pasch) - beide sind in ihrer dritten und letzten Amtszeit - nebst Gefolge ein, um gemeinsam mit Bürgermeister und Möhnen die tollen Tage einzuläuten. Die Party endet gegen 19 Uhr. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, in den vielen Gaststätten in der Altstadt weiter zu feiern.

Am Tulpensonntag (11. Februar) veranstaltet der KKV im Festzelt auf dem Buttermarkt ab 11.11 Uhr zum zweiten Mal eine Karnevalsparty mit Frühschoppen. Auch hier gibt es Stimmungsmusik aus der Konserve und den Auftritt einer Live-Band. Gegen 15.30 Uhr zieht das Prinzenpaar ein.

Das wird auch bei der Rosenmontagsparty im Zelt an der Otto-Schott-Straße mit von der Partie sein. Ab 12.11 Uhr können hier Familien und Kindern bei freiem Eintritt feiern. Geboten wird ein buntes Programm mit Spielen, Rodeo, Hüpfburg oder Torwandschießen.

Den kirchlichen Segen holen sich die Kempener Karnevalisten übrigens bei der Narrenmesse ab, die diesmal am Sonntag, 4. Februar, um 11.30 Uhr in der Kirche St. Josef in Kamperlings (Eibenweg) stattfindet.

Das gesamte KKV-Programm für die Karnevalstage gibt es auf einem Flyer, der im Rathaus am Buttermarkt und in Kempener Geschäften ausliegt. Weitere Informationen auch im Internet unter www.kempener-karnevals-verein.de

(rei)