Am Freitag lesen die fünf Krimi-Cops in Viersen

Die Krimi-Cops sind Polizisten, die sich vom gemeinsamen Dienst auf der Wache Nord in Düsseldorf kennen. In ihren Büchern verarbeiten sie Einsätze ihrer Schichten - mal komisch, mal ernst. Am Freitag, 19. Januar, lesen die Krimi-Cops in der Buchhandlung im Kaiser-Eck, Rathausgasse 3 in Viersen, aus ihren Kriminalromanen "Stückwerk" und "Knock Out". Das Publikum werde "die schärfsten und witzigsten Szenen" hören, kündigen die fünf Krimi-Spezialisten an. Zur Besetzung gehören Klaus Stickelbroeck, Carsten Rösler, Carsten Vollmer, Ingo Hoffmann und Martin Niedergesähß.