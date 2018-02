später lesen Haute Couture Anekdötchen über Abendroben FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Der Couturier Christian Dior soll der erste Designer gewesen sein, der in den späten 40ern den Begriff des "Cocktailkleids" geprägt hat. Damals fanden auch Cocktailpartys statt. Man reichte Snacks, trank einen Aperitif, plauderte über dies und das. Inzwischen sind Cocktail-Events wieder schwer in Mode. Und wenn Monika Gottlieb dazu einlädt, dann nur in Verbindung mit prächtiger Couture-Mode von 1950 bis heute.