Anmelden für "24 Stunden live"

Die Wirtschaftsjunioren haben mit Moritz Kalkum einen neuen Kreissprecher. Uwe Vetter

Die klingenstädtischen Wirtschaftsjunioren haben mit Moritz Kalkum einen neuen Kreissprecher. Er löste auf der Mitgliederversammlung am Montagabend in den Räumen des Gründer- und Technologiezentrums Florentine Diedrich ab, die sich künftig im Helferjahr (Past President) engagiert. Ohnehin ist bei den Wirtschaftsjunioren nicht das Kleben an Ämtern Programm - im Gegenteil: Ein Jahr lernen, ein Jahr regieren, ein Jahr helfen, heißt es beim Wirtschaftsnachwuchs, der 25 aktive Mitglieder, 74 Fördermitglieder und zehn Interessenten zählt. Florentine Diedrich hat diese Stationen durchlaufen, nachdem die Steuerberaterin zunächst stellvertretende Kreissprecherin war, dann ein Jahr Chefin und nun dem neuen Vorstand zur Seite steht.

Der neue Kreissprecher ist 35 Jahre alt und Geschäftsführer im Familienunternehmen Otto Kalkum Söhne. Das 1899 gegründete Unternehmen aus der Verpackungsbranche ist an der Schlachthofstraße ansässig. Kalkum ist Vater von drei Kindern. Ihm und den Wirtschaftsjunioren sei es ein Anliegen, sich gesellschaftlich in der Stadt zu engagieren. "Auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt", sagte Moritz Kalkum, der seit 2013 bei den Wirtschaftsjunioren ist. Weiter im Vorstand sind Anne Bölling (stellvertretende Kreissprecherin) und Tobias Wernien (Kassenwart). Die Geschäfte führt Oliver Kaufhold von der IHK. Florentine Diedrich löste als Past President Fatih Kazanci ab, der vor Diedrich Kreissprecher war. Ausgeschieden aus dem Vorstand sind neben Kazanci noch Marcel Osenroth und Constantin Wiedenhoff.

Ein Großprojekt wird von den Wirtschaftsjunioren Mitte dieses Jahres organisiert. Dann heißt es zum achten Mal "Solingen 24 Stunden live" - ein stadtumfassendes Event, das alle zwei Jahre veranstaltet wird. Erlebe Deine Stadt, schau hinter die Kulissen, entdecke neue Orte, Menschen und Geschichten - unter diesem Motto wird von Freitag, 22. Juni, 15 Uhr, bis Samstag, 23. Juni, 15 Uhr, rund um die Uhr gefeiert, um den Standort Solingen zu beleben und diesen für Bürger wie auch Besucher der Stadt erlebbar zu machen. Betriebsbesichtigungen stehen auf dem Programm, aber auch Kultur und Musik. Unternehmen, Vereine und Institutionen sind ab sofort aufgerufen, sich bis Ende Februar unter www.sg24live.de mit entsprechenden Aktionen anzumelden.

Auch die Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren im Herbst 2019 wirft laut Kalkum bereits ihre Schatten voraus. Die Solinger Wirtschaftsjunioren haben hier gemeinsam mit den Jungunternehmern aus Wuppertal und Remscheid den Zuschlag erhalten, dieses Event im Städtedreieck zu veranstalten.