Anmeldephase für den Zoolauf hat begonnen

Der Stadtsportbund nimmt ab sofort Meldungen für den Zoolauf am 29. Juni entgegen. Die Ausschreibung für das Rennen vorbei an Tieren aus fünf Kontinenten ist jetzt "auf dem Markt". Die Einnahmen fließen in den Zoo, genauer zu den den Roten Pandas, die ein schöneres Gehege bekommen sollen.