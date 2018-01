Anmeldetermine für Korschenbroichs neue Fünftklässler

Die Anmeldetermine für die Grundschulabgänger an den drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet beginnen im Februar. Ab Ende Januar werden Kennenlern- und Schnuppertermine angeboten.

Die Schulabgänger der Grundschulen haben im November eine schriftliche Information erhalten. Darin enthalten ist ein Schüler-Personalbogen, den die Eltern ausfüllen müssen. Er ist mit dem von der Grundschule ausgehändigten Anmeldeschein (im Original), dem Halbjahreszeugnis des Kindes, der Empfehlung der Grundschule sowie - wenn möglich - einer Bescheinigung über erfolgte Masernschutzimpfungen zur Anmeldung mitzubringen. Die Eltern werden gebeten, ihr Kind bei der Anmeldung in der Schule persönlich vorzustellen. Die Schulverwaltung weist darauf hin, dass die Anmeldung eines Kindes nur an einer Schule erfolgen kann. Gemeinschaftshauptschule Korschenbroich Von-Stauffenberg-Straße 47, 41352 Korschenbroich; Tel.: 02161/648585, Anmeldungen sind zu folgenden Terminen im Sekretariat möglich: Samstag, 17. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr (gleichzeitig Tag der offenen Tür), Montag, 19. Februar, bis Freitag, 23. Februar, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr, Montag, 26. Februar, bis Freitag, 2. März, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr, Montag, 5. März, bis Freitag, 9. März, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr. Sollten Eltern einen zusätzlichen Beratungstermin wünschen, können sie diesen über das Sekretariat unter Telefon 02161/64 85 85 vereinbaren. Städtische Realschule Korschenbroich Dionysiusstraße 11, 41352 Korschenbroich; Tel.: 02161/673792 und 673753. Anmeldungen sind zu folgenden Terminen im Sekretariat möglich: Samstag, 17. Februar, von 9 bis 12.30 Uhr, Montag, 19. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr, Dienstag, 20. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr. Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 12 Uhr statt. Die Schulleitung der Realschule nimmt Anmeldungen entgegen und führt, falls gewünscht, Beratungsgespräche durch. Städtisches Gymnasium Korschenbroich, Sekundarstufe I und II Don-Bosco-Straße 2-4, 41352 Korschenbroich; Tel.: 02161/617810. Für Eltern von Schülern des 4. Grundschuljahres sowie von Schülern der Jahrgangsstufe 10 anderer Schulen, die die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erlangen, gelten die Anmeldetermine. Die Schulleitung des Gymnasiums nimmt die Anmeldungen persönlich entgegen und führt bei Bedarf Beratungsgespräche durch. Anmeldungen sind zu folgenden Terminen im Sekretariat möglich: Samstag, 17. Februar, von 9 bis 13 Uhr, Montag, 19. Februar, von 7.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Dienstag, 20. Februar, von 7.30 bis 13 Uhr. Von Montag, 22. Januar bis Donnerstag, 25. Januar wird "Schnupperunterricht" angeboten. Anmeldungen hierfür werden im Sekretariat, bevorzugt per Mail unter sekretariat@gymnasium-korschenbroich.de, aber auch telefonisch unter 02161/61 78 10 entgegen genommen. Ein Kennenlern-Nachmittag findet am Mittwoch, 11. Juli statt.

(barni)