Anmeldewoche an den Tönisvorster Schulen

Die Rupert-Neudeck-Gesamtschule bietet Eltern und Kindern, die im nächsten Schuljahr die Tönisvorster Schule besuchen möchten, folgende Anmeldezeiten an: Samstag, 17. Februar, 9 bis 15 Uhr, Montag, 19. Februar, 8 bis 15.30 Uhr, Dienstag, 20. Februar, 8 bis 15.30 Uhr und Mittwoch, 21. Februar, 8 bis 15.30 Uhr. Mitzubringen sind der Anmeldeschein, das Halbjahreszeugnis, die Geburtsurkunde sowie Schwimmzeugnisse. Am Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst ist eine Anmeldung möglich von Montag, 19. Februar, bis Freitag, 23. Februar, 8 bis 15.30 Uhr. Zusätzlich können Eltern und Kinder kommen am Donnerstag, 22.