Anmeldungen an fünf Schulen starten am Samstag

Bis zum neuen Schuljahr ist noch Zeit, doch vor dem Schulwechsel im Sommer steht für die Familien mit angehenden Fünftklässlern erst einmal ein wichtiger Termin an: Ab diesem Samstag laufen an den fünf weiterbildenden Schulen der Stadt die Anmeldungen zum Schuljahr 2018/19. Wichtig: Die Anmeldung muss persönlich, gemeinsam mit dem Kind, erfolgen. Mitzubringen sind der Anmeldeschein, der von der Grundschule ausgestellt wird, das neue Halbjahrszeugnis, die Geburtsurkunde sowie gegebenenfalls das Gerichtsurteil zum Sorgerecht.

Die Termine an den fünf Grevenbroicher Schulen im Einzelnen: Diedrich-Uhlhorn-Realschule, Heyerweg 12 in Wevelinghoven, Telefon 02181 270828: Samstag, 3. Februar, von 9 bis 13 Uhr; Montag, 5. Februar, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr; Dienstag, 6. Februar, von 9 bis 14 Uhr. Erasmus-Gymnasium, Röntgenstraße 2-10, Telefon 02181 23870: Samstag, 3. Februar, von 9 bis 15 Uhr; Montag, 5. Februar, von 10 bis 18 Uhr; Dienstag, 6. Februar, von 10 bis 16 Uhr. Pascal-Gymnasium, Schwarzer Weg 1, Telefon 02181 62131: Samstag, 3. Februar: von 9 bis 15 Uhr; Montag, 5. Februar, von 10 bis 18 Uhr; Dienstag, 6. Februar, von 10 bis 16 Uhr. Käthe-Kollwitz-Gesamtschule, Hans-Böckler-Straße 19 in der Südstadt, Telefon 02181 22670: Samstag, 3. Februar: von 9 bis 14 Uhr; Montag, 5. Februar, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 17 Uhr; Dienstag, 6. Februar, von 9 bis 12 sowie von 13 bis 17 Uhr. Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule, Hans-Sachs-Straße 30/32 in Orken, Telefon 02181 608622: Samstag, 3. Februar: von 9 bis 12 sowie von 13 bis 15 Uhr; Montag, 5. Februar, von 9 bis 12 sowie von 16 bis 18 Uhr; Dienstag, 6. Februar, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr.

Ein Info-Schreiben für die Eltern zur Anmeldung wird in der Grundschule ausgegeben. Die Informationen sind aber auch auf der Homepage der Stadt unter www.grevenbroich.de zu finden.

(NGZ)