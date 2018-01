später lesen Solingen Anwohner wütend auf Kamerateams Teilen

Im Fall des getöteten dreijährigen Mädchens beklagen Nachbarn die aufdringlichen Kamerateams und schildern ihre Trauer. "Wir sind seit Donnerstag mit den Nerven am Ende und weinen uns in den Schlaf", sagte ein Nachbar, der sich am Montag bei unserer Redaktion meldete. Vom Tod der Nachbarstochter habe er am Abend der Tat erfahren. "Wir sind alle zutiefst schockiert", sagte der Mann.