Arbeitslosenquote steigt im Januar auf 7,2 Prozent

Der Kündigungstermin zum Jahresende und das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge führten wie im Januar üblich zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit. "Dieser saisonale Anstieg bedeutet aber keine Unterbrechung der positiven Grundtendenz auf dem Düsseldorfer Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt befindet sich weiterhin in einer guten Verfassung", sagt Roland Schüßler, Chef der Agentur für Arbeit Düsseldorf. Die Unternehmen treibt jedoch die Sorge nach der Nachwuchssicherung um. Bislang haben sie der Agentur für Arbeit Düsseldorf mehr als 2.800 freie Ausbildungsplätze in 180 verschiedenen Berufen zur Besetzung mitgeteilt. "Die Schüler erhalten am Freitag die Halbjahreszeugnisse. Viele von ihnen haben sich noch nicht entschieden, wie es nach der Schule weitergehen soll. Die Studien- und Berufsberatung der Agentur für Arbeit Düsseldorf bietet persönliche Beratungen an und unterstützt bei der Bewerbung. Die Osterferien bieten sich für Schnupperpraktika in den Betrieben an", sagt Schüßler.