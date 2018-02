später lesen Veranstaltungshallen in Düsseldorf Arenacross World Tour Finals statt in Esprit-Arena im ISS Dome FOTO: dpa, Jan-Philipp Strobel FOTO: dpa, Jan-Philipp Strobel Teilen

Erst sagte Bruno Mars am Jahresanfang sein Arena-Konzert im Juli ab, jetzt finden auch die Arenacross World Tour Finals nicht in Düsseldorfs größter Halle statt. Das Motocross–Rennen und Freestyle-Spektakel sollte am 10. März in der Arena steigen.