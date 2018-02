später lesen Langenfeld Auf der Bühne im Langenfelder Marktkarree sind echte Rocker zu Gast FOTO: band FOTO: band Teilen

Langenfeld (gut) Wenige Tage, bevor die Schunkelmusik in Langenfeld Einzug hält, wird im Marktkarree, Solinger Straße 20, noch mal ordentlich abgerockt - und zwar am kommenden Samstag, 18 Uhr. Auf der offenen Bühne der Künstlergruppe "Falter" im Obergeschoss zu Gast ist die Düsseldorfer Band "Stairway to the River". Die Gründung von Sänger, Komponist und Gitarrist Jörg Nolte folgt Vorbildern wie Richie Kotzen, Red Hot Chili Peppers, Police, Joe Satriani, Toto oder George Benson. Neben Nolte musizieren Arno Detlefsen am Bass und Christoph Peschel an den Drums. Die drei präsentieren gitarrenbetonte Arrangements und eingängige Refrains, einen groovigen Mix aus Rock, Pop, Funk und Blues.