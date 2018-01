später lesen Hückeswagen Ausbildung zum Übungsleiter in der Rehabilitation FOTO: LSB FOTO: LSB Teilen

Twittern

Teilen



Das Sportbildungswerk Oberberg bietet erstmalig eine modulare Ausbildung zum Übungsleiter in der Rehabilitation für Erwachsene an. Das Basismodul mit 15 Lerneinheiten findet am Samstag/Sonntag, 3. und 4. Februar in Gummersbach statt. Das Aufbaumodul muss danach innerhalb von zwei Jahren absolviert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreissportbunds (KSB).