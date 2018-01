später lesen Xanten Ausflug zum Museum Kurhaus in Kleve Teilen

Am kommenden Sonntag 21. Januar, wird der Kunstverein Xanten die Ausstellung"Hendrick Goltzius & Pia Fries - Proteus und Polymorphia" im Museum Kurhaus Kleve besuchen. Es ist eine Ausstellung, die Passagen seines bisherigen Werdegangs würdigt als auch Vergangenheit und Gegenwart zusammenführt, heißt es in der Ankündigung. In einer akzentuierten Werkschau kombiniert es einen bedeutenden Schwerpunkt seiner Sammlung mit einer hoch renommierten Wegbegleiterin.