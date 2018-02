später lesen Neuss Ausstellung "Wunsch und Wirklichkeit" Teilen

Die aktuelle Ausstellung "Wunsch und Wirklichkeit" im Clemens- Sels- Museum in Neuss widmet sich der Frage nach dem Einfluss der Fotografie auf die Entwicklung des künstlerischen Porträts. Kuratorin Romina Friedemann stellt dabei 100 Porträts berühmter Persönlichkeiten aus. So entsteht eine Nebeneinanderstellung von künstlerischen und technischen Porträts, was dem Betrachter Interpretation, Abstraktion, Verfremdung und Transformation ermöglicht. Es beginnt die Suche nach Unterschieden, aber auch Gemeinsamkeiten der verschiedenartigen Werke.