Australier suchte nach Sohn mit Helikopter

Das Bauchgefühl seines Vaters hat in Australien einem verunglückten Teenager das Leben gerettet. Tony Lethbridge vermutete Schlimmes, als sein 17-jähriger Sohn Samuel nach einem Treffen mit Freunden am Samstagabend bis zum folgenden Morgen nicht nach Hause gekommen war. Die Polizei in New South Wales wollte ihm nicht helfen, weil sie vermutete, der Jugendliche sei fortgelaufen. Also mietete er einen Hubschrauber und fand seinen Sohn eingeklemmt in einem Autowrack. Der 17-Jährige wurde mit zahlreichen Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Der verunglückte Wagen lag im Unterholz am Fahrbahnrand - und wurde 30 Stunden nach dem Unfall gefunden.