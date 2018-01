Autokauf - Schwarz ist nicht gleich Schwarz

Käufer eines schwarzen Autos sind oft enttäuscht, weil der Farbton doch nicht richtig schwarz ist. Worauf man achten muss, wenn man ein tief-schwarzes Auto kaufen möchte, und welchen Nachteil das auch wieder haben kann, erklären wir hier.





Tiefschwarz glänzt das Traumauto im Prospekt - wer so ein Schwarz will, sollte bei der Lackbestellung die feinen Unterschiede beachten. Denn diesen Effekt bietet in der Regel nur ein Unischwarz, sagt Lack- und Pflegeexperte Christian Petzoldt aus Hagen. Und das ist produktionsbedingt meist noch billiger als eine Metallic- oder Pearlvariante.





Denn jede Beimischung von Effektpigmenten reflektiert das Licht - egal, ob kleine Perlmutt-Teilchen wie beim Pearleffekt oder eben Metallteilchen bei Metallic. "Mit etwas Abstand wirkt die Lackoberfläche des Autos dann matschig grau ", sagt Petzoldt. "Die Tiefe fehlt einem Schwarz in dem Moment, wenn ein Effektpigment dabei ist."





Bei Pflege und Haltbarkeit gibt es heute dabei kaum Unterschiede mehr. Schon lange sind diese Unilacke auch - wie bei Metallic- oder Pearl-Lacken schon immer üblich - stets mit einer Klarlackschicht mit UV-Schutz geschützt. "Der von früher bekannte Ausbleich-Effekt kann hier in der Form nicht mehr so auftreten", sagt Petzoldt.





Kratzer schneller sichtbar





Aber: Auf dem tiefschwarzen Unilack werden mechanische Spuren schneller sichtbar als auf Metallic-Lacken. "Durch die feinen Metallic- oder Perlmutt-Pigmente sieht man feine Kratzer nicht so deutlich wie auf einem Unilack", sagt Petzoldt.





Er gibt folgende Tipps für die Pflege, damit der Lack so lange wie möglich so tiefschwarz bleibt: Die Lackkonservierung sollte regelmäßig erneuert werden, damit man erst gar nicht zu drastischen Mitteln greifen muss. Und bei Bedarf immer mit möglichst milden Polituren und weichen Werkzeugen arbeiten. "Das hinterlässt weniger Mikrokratzer und trägt weniger vom schützenden Klarlack ab."





Denn wer zu viel abträgt, weil er etwa mit zu aggressiven Mitteln greift oder ungeübt mit einer Poliermaschine werkelt, riskiert die Haltbarkeit der darunterliegenden Lackschicht. "Und der ganze Lackaufbau moderner Autos ist nicht dicker als ein Fingernagel", erläutert Petzoldt.

(csr)