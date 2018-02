später lesen Goch AWO-Montagsfrühstück mit Rob Miesen Teilen

Twittern

Teilen



Am kommenden Montag, 5. Februar, richtet die AWO in Goch wieder ihr monatliches Montagsfrühstück in der Seniorentagesstätte Goch aus. Wie immer startet die Veranstaltung um 9 Uhr (Einlass ab 8.45 Uhr) und endet gegen 11 Uhr.