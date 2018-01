Azaleen aus Geldern als Blickfang in Berlin

Wenn die Azaleen von Heinz Manten in der großen NRW-Halle auf der Grünen Woche in Berlin stehen, werden sie für die Besucher zu Botschaftern für die blühende Vielfalt der Blumen und Pflanzen

vom Niederrhein. Wie in den vergangenen beiden Jahren sind die teils mehr als einen Meter hohen und mehr als 30 Jahre alten Azaleen ein Blickfang. Manten bringt sie termingerecht zur Blüte und setzt dafür viel Zeit, Fingerspitzengefühl und die richtigen Temperaturen und exakten Wassergaben ein. In dem Familienbetrieb in Veert hat Manten seit den 70er Jahren unter anderem Azaleen, Eriken, Callunen und Winterheide angebaut. Jetzt ist der Betrieb an die nächste Generation abgegeben, und Heinz Manten hat mehr Zeit, um sich mit der Züchtung von Eriken und der Pflege von Azaleen zu kümmern. Darüber hinaus gestaltet er Ausstellungsflächen auf Landes- und Bundesgartenschauen und hat dafür bereits viele Auszeichnungen erhalten. Als Mitglied von Agrobusiness Niederrhein präsentiert er sich auf der Grünen Woche auch auf dem Stand des Vereins.

(RP)