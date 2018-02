später lesen Lokalsport Badminton: Fabienne Deprez peilt ihren zweiten Titel an Teilen

Seit 1999 gehört Fabienne Deprez dem FC Langenfeld an (FCL), für den sie bereits in der Bundesliga und später in der Regionalliga aktiv war. Von 2014 bis 2016 stand sie in Punktspielen für den BV Gifhorn auf dem Feld und seit der Saison 2016/2017 ist sie für den CBAB Aulnay in der 1. Liga Frankreichs unterwegs. Bei größeren Turnieren, wie jetzt wieder bei den heute beginnenden Deutschen Meisterschaften in Bielefeld, startet sie aber immer noch für den FCL.