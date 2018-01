später lesen Rheinberg Battle-Rap: Im "Aratta" auf dem Weg zum Meistertitel FOTO: Arnulf Stoffel FOTO: Arnulf Stoffel Teilen

"In Berlin und München gibt es etablierte Rap-Formate, aber nicht in NRW. Dabei kommen die meisten Rapper aus den Großstädten an Rhein und Ruhr." So erklärt Merlin Spletti, wie er auf die Idee kam, eine Battle-Rap-Bundesliga zu gründen. Jetzt hatte der 30-jährige Gladbecker, der selber rappt, zum ersten Spieltag in der neuen Liga eingeladen. 200 Rap-Fans kamen in den Club Aratta, um das Zusammentreffen von 20 Rappern mitzuerleben. Im Oktober und im Dezember hatte der Organisator zu Vorläufen in den Club an der ehemaligen B 57 eingeladen, der auf der Stadtgrenze von Moers und Rheinberg liegt. Das Regelwerk für die Bundesliga sieht drei Disziplinen vor. In der "Cypher" stehen sich die Rapper in einem K.O.-System gegenüber, ohne zu wissen mit wem. Ihre Verse können sie mit einem Beat unterlegen, müssen es aber nicht. Hier können sich die Rapper für die beiden nächsten Disziplinen qualifizieren, falls einer der gesetzten Rapper ausgefallen sein sollte.