Baumberger Bürgerverein feiert Kinderkarneval

Der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) lädt alle kleinen Jecken zum traditionellen Kinderkarneval am Samstag, 27. Januar, im Bürgerhaus Baumberg ein. Es wurde wieder buntes Programm zusammengestellt, das neben dem diesjährigen Kinderprinzenpaar, den ansässigen Tanzgarden und den engagierten Klassen der Baumberger Grundschulen noch viele weitere Attraktionen bereithält. Auch in diesem Jahr werden die schönsten Kostüme prämiert, so dass vier Kinder am Karnevalssonntag auf dem großen Karnevalswagen des BAB im Veedelzug mitfahren können.