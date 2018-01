Baustelle ist ein Dauerbrenner

Die Mettmanner diskutieren nach wie vor gerne über die Veränderungen. Christoph Zacharias

Immer wieder hört man in Gesprächen, die Baustelle und die neue Verkehrsführung in der Innenstadt zwinge die Autofahrer zu Umwegen. Das ist richtig. Wer beispielsweise aus Mettmann-Süd zum Recyclinghof will, hat zwei Optionen: Entweder er fährt über die Osttangente oder er nimmt den Weg über die Ringstraße, Düsseldorfer Straße, Adlerberg und dann über die Schwarzbachstraße. Der Weg über die Osttangente ist zwar länger, aber im Vergleich zu der früheren Kurverei durch die Stadtmitte wesentlich entspannter.

Die Baustelle in der Innenstadt dient auch ein bisschen als Alibifunktion. Beispiel: Das Kammerspielchen in der Poststraße schließt Ende Februar. Der Betreiber sieht die Baustelle und den Busverkehr in der Poststraße (war eine Übergangslösung) als Hauptgrund dafür, dass das Publikum zurückgegangen sei. Er vergisst dabei, dass viele angekündigte Veranstaltungen ausgefallen sind und dass eine Zeit lang gar nichts lief. Derzeit wird viel über die Position der Sitzbänke in der Breite Straße gesprochen. Das Thema wird sicherlich im Bau- oder Planungsausschuss diskutiert werden. Und dann wird es eine Lösung geben. Unterm Strich hört man aber mehr Lob als Kritik. Vielen Mettmannern gefällt die neue Breite Straße.