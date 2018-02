später lesen Grevenbroich Bauverein Grevenbroich saniert Wohnungen an der Kolpingstraße FOTO: A. Woitschützke FOTO: A. Woitschützke Teilen

Ein weiteres Bauprojekt plant der Bauverein Grevenbroich an der Kolpingstraße in der Südstadt. Ein Mehrfamilienhaus mit 19 öffentlich geförderten Wohnungen ist zurzeit an der Straße im Bau - etwa 3,2 Millionen Euro investiert die Genossenschaft. Weitere rund 1,1 Millionen Euro sollen in das ebenfalls dem Bauverein gehörende Nachbarhaus an der Kolpingstraße 100 mit 15 Wohnungen fließen. Das 1963 errichtete Gebäude soll in diesem Jahr saniert werden, es wird unter anderem energetisch fit für die Zukunft gemacht. Das haben Aufsichtsrat und Vorstand im Rahmen des Investitionsplans für die Jahre von 2018 bis 2022 beschlossen.