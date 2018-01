Beister-Premiere im KFC-Dress?

Heute Abend ist der KFC Uerdingen zum Testspiel bei Teutonia St. Tönis zu Gast. Neuzugang Maximilian Beister könnte gegen die Apfelstädter sein Debüt im KFC-Dress feiern. Anpfiff ist um 19 Uhr Peter Reuter





"Wenn wir was machen, dann auch richtig", so oder so ähnlich dürfte der Gedankengang bei den Verantwortlichen des KFC Uerdingen gewesen sein, als sie über die Verpflichtung von Maximilian Beister nachdachten.





"Denn es ist klar, dass uns ein neuer Spieler nach vorne bringen muss", sagte Trainer Michael Wiesinger bereits vor der Winterpause. Das scheint der 27-jährige Ex-Bundesligaprofi zu tun, nicht umsonst unterschrieb der Stürmer im besten Fußballeralter einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.





Im ersten Testspiel der Vorbereitung durfte er für seinen neuen Klub allerdings noch nicht die Schuhe schnüren. Die Partie bei Drittligist Preußen Münster ging mit 0:4 verloren, Wiesinger testete viel aus. Das dürfte auch heute Abend der Fall sein, wenn die Blau-Roten bei Bezirksligist Teutonia St. Tönis zum Freundschaftsspiel (19 Uhr, Jahn-Sportanlage) zu Gast sind.





Dann wird auch "Maxi" Beister zeigen dürfen, dass er in seiner sechsmonatigen Arbeitslosigkeit nichts von seinem fußballerischen Können, Tempo und Spritzigkeit verloren hat. Zumindest hatte er in den ersten Trainingseinheiten einen fitten Eindruck hinterlassen.





Gemeinsam mit seinen Teamkollegen wird er dann morgen noch einmal im deutschen Winter auf den Trainingsplatz gehen, ehe sich der KFC-Tross am Freitag auf den Weg ins Trainingslager ins türkische Antalya macht.





INFO Der Westdeutsche Fußballverband hat das Nachholspiel bei Rot Weiß Essen auf Dienstag, 13. März, 19.30 Uhr terminiert.