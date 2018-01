später lesen Wesel Berufskolleg präsentiert sich mit Tag der offenen Tür Teilen

Das Berufskolleg Wesel an der Hamminkelner Landstraße öffnet am Samstag, 3. Februar, seine Türen, um Schülern sein Leistungsspektrum zu präsentierten. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr werden an diesem Tag Gruppenführungen durch die Schule sowie Laborvorführungen und Aktionen angeboten. Außerdem stehen Lehrende und Schüler für individuelle Gespräche zur Verfügung, um sich über die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten und erreichbaren Abschlüsse am Berufskolleg zu informieren: Ein immer beliebter werdendes Schulangebot des Berufskollegs Wesel stellt das Berufliche Gymnasium dar. Innerhalb von drei Jahren kann man hier die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) mit den Schwerpunkten Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Gesundheit/Biologie sowie Sport/Biologie erlangen.