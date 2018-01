später lesen HASH(0x918ef10) Bestnoten für Azubis beim CNC-Führerschein FOTO: Peter Meuter FOTO: Peter Meuter Teilen

Alle guten Dinge sind drei - und das in doppelter Hinsicht. Denn als dritter Jahrgang in Folge haben drei Auszubildende der Hückeswagener Firma Klingelnberg die Abschlussprüfung des sogenannten CNC-Führerscheins am Berufskolleg Hückeswagen mit Bravur bestanden. Die Wermelskirchenerin Annika Meister sowie die beiden Remscheider Emre Sevi und Luca Cocina - allesamt Azubis zum Zerspanungsmechaniker im dritten Lehrjahr - bekamen jetzt jeweils ein DEKRA-Zertifikat mit der Note "sehr gut" überreicht. "Es freut mich sehr, wie die drei das geschafft und welche Entwicklung sie dabei gemacht haben", sagte Uwe Seidemann, Ausbildungsbeauftrager der Firma Klingelnberg, vor der Übergabe.