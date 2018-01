Bewohner aus Wohnhaus gerettet

Mehrstündiger Einsatz nach Kellerbrand in Rheindorf. Niemand verletzt.

Ein Brand im Keller eines Gebäudes am Königsberger Platz in Rheindorf hat am Montagabend einen mehrstündigen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zahlreiche Bewohner wurden aus der Gefahrenzone gebracht. Verletzt wurde niemand.

Gegen 20.40 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Der Treppenraum sei verraucht, es befänden sich noch Bewohner im Gebäude. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rheindorf und Hitdorf. Auch machten sich die Besatzungen mehrerer Rettungswagen und ein Notarzt auf den Weg.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen mehrere Bewohner vor dem Haus, berichtet die Feuerwehr. Der Treppenraum und der Atriumbereich des mit 16 Wohnungen belegten Gebäudes waren deutlich verraucht. Zwei Personen wurden unter Fluchthauben aus dem Bereich gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Zwei Bewohner waren bewegungseingeschränkt und wurden von der Feuerwehr in sicheren Bereichen ihrer Wohnungen betreut. Die anderen Wohnungen waren bereits verlassen. Grund für die Verrauchung war ein Brand im Kellergeschoss. Mehrere Trupps der Feuerwehr sind unter Atemschutz in den weitläufigen Kellerbereich vorgegangen und konnten den Brand schließlich löschen. Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wurden die Bewohner unter Begleitung der Feuerwehr in ihre Wohnungen gebracht. Der Einsatz war gegen 24 Uhr beendet. Insgesamt waren 54 Feuerwehrmänner und Rettungsdienstler in 18 Fahrzeugen beteiligt.

(RP)