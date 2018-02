später lesen Mönchengladbach Bisher erst acht Waffen bei der Polizei abgegeben Teilen

Zur Halbzeit der Waffenamnestie möchte die Polizei Mönchengladbach noch einmal darauf aufmerksam machen, dass noch bis zum 30. Juni illegal besessene Waffen und Munition straffrei abgegeben werden können. Ziel der Möglichkeit zur straffreien Rückgabe ist es, die Anzahl der Waffen in Deutschland zu verringern. Seit Inkrafttreten der Amnestie am 6. Juli vergangenen Jahres sind bislang neben einer hohen Anzahl an erlaubnisfreien Waffen, wie beispielsweise Gaspistolen, lediglich sieben Waffen, deren Besitz unzulässig war, bei der Mönchengladbacher Polizei abgegeben worden.