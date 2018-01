Bitte mehr davon

In Kleve ist Baugrund für Familien knapp. Deshalb sollen mehr Bauflächen für Ein- und Zweifamilienhäuser ausgewiesen werden. In der zweiten Jahreshälfte wird das Gelände des ehemaligen Schlachthofs erschlossen. Matthias Grass

Der Markt ist leer: Wer in Kleve für seine junge Familie ein Haus kaufen oder gar bauen will, hat Probleme - es gibt kaum Grundstücke oder Häuser. "Wir verzeichnen eine erhöhte Nachfrage nach dem klassischen Einfamilienhaus. Die Nachfrage ist so groß und das Angebot so gering, dass wir sie oft nicht bedienen können", sagt Heinz Mülleneisen, Makler in Kleve. Hinzu komme, dass viele junge Familien eben kein Haus aus 1960/70er Jahren kaufen möchten. Heute achte man auf die Verbrauchs- und den CO-2-Werte. "Diese Familien wollen bauen - aber wo?", sagt Mülleneisen.

Denn während Goch, Bedburg-Hau und Kranenburg konsequent Baugrundstücke für den Einfamilienhausbau entwickelten, entstand in Kleve vor allem Geschosswohnungsbau. "Wir hatten beim geförderten Wohnbau einen Rückgang, den wir inzwischen auffangen konnten", blickt Wolfgang Gebing, Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses auf die Entwicklung. Wenn die im Bau befindlichen Häuser auf dem Union-Gelände und entlang der Bahnhofstraße fertig seien, sei Kleve beim Angebot an Wohnungen ein gutes Stück weitergekommen. Dass es beim Angebot für junge Familien, die endlich die eigenen vier Wände haben wollen, ein Problem gibt, habe man erkannt, sagt der CDU-Politiker.

In seiner Haushaltsrede forderte er deshalb die behutsame Erschließung von Wohnbauflächen, gerade auch, um die Abwanderung junger Familien in die Nachbargemeinden zu verhindern. "Wir wollen vor allem freie Flächen in der Stadt entwickeln, auch citynah Ein- und Zweifamilienhausbau ermöglichen - das müssen wir forcieren", sagt Gebing. So sollen größere Flächen wie zwischen Lindenallee und Thaerstraße, wie zwischen Hellingsbüschchen und Lindenallee oder Bereiche in der Unterstadt hauptsächlich mit Ein- und Zweifamilien- sowie Reihenhäuser bebaut werden, sagt er. Außerdem habe man zu wenige städtische Grundstücke, die man jungen Familien bieten könne.

Als nächstes steht die Entwicklung des alten Schlachthofgeländes zwischen Klimaschutzsiedlung, Stadionstraße und Lindenallee an. Dabei zeigt die Klimaschutzsiedlung, dass eine verdichtete Planung von Geschosswohnungsbau, Reihenhäusern und einzelnen Einfamilienhäusern - wie die Stadt sie wohl mit Blick auf Großstädte entwickeln ließ - in Kleve nicht wirklich funktioniert. Trotz des enormen Bedarfes stehen dort Grundstücke und neu gebaute Häuser leer, zieht sich die Entwicklung der ursprünglich für Einfamilienhäuser vorgehaltenen Flächen in die Länge. Mit anderen Worten: Grundstücke unterm Balkon des Nachbarn scheinen in Kleve nicht attraktiv genug zu sein.

Einen entsprechenden Vorschlag der Verwaltung mit bis zu dreigeschossigen Häusern für das Schlachthofgelände pfiff die Politik inzwischen zurück. Das Argument, man müsse das Wohngebiet gegen die Straße absichern, verfing wohl nicht: Die Stadionstraße ist keine Durchgangsstraße und auf der anderen Seite der Straße liegen Einfamilienhäuser. Kleves Technischer Beigeordneter Jürgen Rauer führte schließlich vor dem Rat im April 2017 aus, dass eine Ausweisung für Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäuser vorgenommen und Geschosswohnungsbau ausgeschlossen worden sei.

So viel zur Oberstadt. Gebing möchte aber auch die bald zu entwickelnden Flächen in der Unterstadt für den freien Wohnungsbau öffnen. Gleichzeitig versucht das Planungsamt, entsprechendes Bauland durch Umlegungsverfahren zu gewinnen: Für die Reeser Straße in Kellen ist ein solches Verfahren inzwischen vom Rat beauftragt. Gebing: "Wir wollen eben möglichst stadtnah Wohnraum bieten und keinen unnötigen Flächenverbrauch haben". Zeit hat Kleve damit eigentlich nicht, denn die umliegenden Kommunen, vor allem Bedburg-Hau und Kranenburg, haben das, was der Kreisstadt fehlt: Grund für junge Familien. Beim Schlachthof geht's immerhin voran: "Auf Grundlage des offen gelegten Bebauungsplanes Nr. 1-053-2 erarbeitet der Fachbereich Tiefbau derzeit die Ausführungsplanung für das Schlachthofgelände", sagt Stadtsprecher Jörg Boltersdorf. Nach der Ausschreibung und Vergabe könnte die Erschließungsmaßnahme in der zweiten Jahreshälfte gestartet werden, so der Stadtsprecher.