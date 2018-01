später lesen Brauchtum Blitzsitzung auf dem Marktplatz Teilen

Wie in jedem Jahr zeigten die Roten Funken auf ihrer öffentlichen "Blitzsitzung" auf dem Marktplatz einen Querschnitt ihres Bühnenprogramms. "Mit dieser Tradition fühlen wir uns als Erste Ratinger Traditionsgarde verpflichtet, den Bürgern das Winterbrauchtum näher zu bringen. Wir wünschen uns, dass der sprichwörtliche "Funke" überspringt und sich der ein oder andere Bürger intensiver mit dem Karneval in unserer Stadt verbunden fühlt und vielleicht die Sitzungen besucht", so Präsident und Vorsitzender Michael Droste.