Blutspende-Termin an Altweiber im Jugendheim

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) lädt zu einem Blutspendetermin in Schermbeck ein. Am Donnerstag, 8. Februar, hat die Bevölkerung in der Zeit zwischen 15 und 19.30 Uhr Gelegenheit, im Jugendheim der Evangelischen Kirchengemeinde an der Kempkesstege 2 Blut zu spenden. Der Löschzug Schermbeck unterstützt die Blutspendeaktion, indem er die großformatigen Werbetransparente aufhängt.