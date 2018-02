später lesen Talk Böttinger trifft Ingenhoven FOTO: Breuninger FOTO: Breuninger Teilen

Zwei gebürtige Düsseldorfer trafen sich in der Sansibar by Breuninger im Herzen Düsseldorfs: WDR-Moderatorin Bettina Böttinger sprach im ersten Kö-Bogen, der bereits 2013 eröffnet wurde, mit dem international gefragten Star-Architekten Christoph Ingenhoven. Thema des Talks waren die voranschreitenden städtebaulichen Entwicklungen in der Stadt - von den Umbaumaßnahmen rund um die Autohochstraße "Tausendfüßler" bis hin zum "Kö-Bogen 2" und dem Ingenhoven-Tal. Dafür hat der Düsseldorfer Architekt und Pionier des nachhaltigen Bauwesens wieder ein ausgefallenes Konzept parat. Das Gebäude soll sich besonders durch seine intensive Begrünung und das interne Bewässerungssystem mit vergleichsweise geringem Energieaufwand auszeichnen.