Brunch in Düsseldorf - die schönsten Cafés und Restaurants

In Düsseldorf gibt es viele schöne Orte, an denen Sie in gemütlicher Atmosphäre oder mit toller Aussicht einen reichhaltigen Brunch genießen können.





Innenstadt, Bilk, Friedrichsstadt, Oberkassel … In jedem Viertel von Düsseldorf können Sie ein Restaurant oder Café für einen leckeren Brunch finden. Wir verraten Ihnen die besten Cafés und Restaurants zum Brunchen und Frühstücken.





Wo brunchen Sie in Düsseldorf am besten?





Traditionell brunchen Sie im Restaurant Schwan mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Hier können Sie wählen: Lieber ein kleines Frühstück á la Carte oder ein ausgiebiger Sonntagsbrunch mit reichhaltigem Buffet. Brunchen können Sie nicht nur im Schwan in der Altstadt, sondern auch im Restaurant Schwan in Derendorf oder Pempelfort.





Mit tollem Ausblick frühstücken Sie an der Rheinuferpromenade in Cafés wie dem Café Bató. Es gehört zu den bekannten Kasematten, der Terrassenlandschaft an der Düsseldorfer Rheinpromenade. In diesem Café gibt es zwar nicht das größte Brunchmenü, dafür aber eine der besten Aussichten am Rheinufer.





Luxuriös können Sie im Restaurant Dox brunchen. Schön gemütlich ist es im Convent Garden Coffee House, wenn Sie sich leckeren Kaffee und Croissants gönnen. Wochentags lohnt sich der Besuch im Café A.nni für ein individuelles Frühstück mit leckeren, frischen Zutaten.





Das Restaurant Muggel ist ein beliebter Treffpunkt für Mütter mit Babys, Rentner, Studenten oder Geschäftsleute. Kurz gesagt: einfach alle. Für den Brunch am Wochenende müssen Sie unbedingt einen Tisch reservieren. Unser Tipp ist das Iberische Frühstück mit Chorizo und Serrano. Dazu gibt es einen der leckersten Milchkaffees der Stadt.





Eine weitere beliebte Adresse für ein gemütliches, reichhaltiges Frühstück ist Rosie's. In Rosie's Bar & Kitchen gibt es üppige Frühstücksteller nach deutscher, englischer, spanischer oder französischer Art. Unser Tipp für Paare ist das Monaco Frühstück für zwei Personen mit Brötchen und Stuten, Rührei, Manchegokäse, Chorizo-Würstchen und zwei Gläsern Orangensaft – oder wahlweise auch Prosecco.





Unter der Woche brunchen in Düsseldorf





Im Bastian's in der Innenstadt können Sie das Frühstück auch unter der Woche problemlos zu einem Brunch ausdehnen. Serviert werden Frühstücksspezialitäten und Herzhaftes von morgens bis abends: ofenfrische Brötchen mit Wurst, Käse, Rührei, Marmelade und natürlich toller Kaffee. Dass die Brötchen noch in Handarbeit und ohne Konservierungsstoffe gebacken werden, werden Sie schmecken. An Wochentagen ist hier weniger los und die Atmosphäre ruhiger als am Wochenende. Das Bistro eignet sich für Familien, Paare und Singles gleichermaßen.





Veganer oder vegetarischer Brunch in Düsseldorf





Ein luxuriöser Sonntagsbrunch lohnt sich nicht für Vegetarier oder Veganer, weil es meist nur wenig Auswahl ohne tierische Produkte gibt? Das Restaurant Amano Verde im Raddison Blu Media Harbour Hotel beweist das Gegenteil: Hier essen Sie in gehobenem Ambiente mit schöner Aussicht raffinierte vegetarische und vegane Gerichte. Für Allergiker gibt es gluten- und laktosefreie Menüs.





Möchten Sie Ihren Tag mit gesundem Superfood starten, sollten Sie in Laura's Deli brunchen. Statt Brötchen gibt es Bananenbrot, statt Marmelade und Nutella gibt es Superfood Smoothies und Salate mit Samenmix. Hier können Sie die verschiedensten vegetarischen oder veganen Kreationen wie Avocado Eier oder veganen Kokosnuss-Chia-Pudding ausprobieren. Essen Sie gemütlich und ohne Eile. Den Brunch können Sie bis zum späten Nachmittag bestellen.





Brunch in Düsseldorf mit Kindern





Eine Location für ein leckeres Familien-Frühstück in der Innenstadt ist das Bistro Zicke. Hier gibt es frische, süße, kleine und große Frühstücksmenüs – eben für jeden Geschmack und Hunger das passende Angebot. Für Vegetarier gibt es ein leckeres Menü mit verschiedenen Käsesorten und für Paare das spezielle Frühstück Zicke für zwei Personen. Kinder sind in der urigen, familiären Atmosphäre sind immer gerne gesehen.





Bei Ab der Fisch in Pempelfort können Sie unter der Woche oder am Wochenende gemütlich bis 16 Uhr brunchen. Neben den üppigeren Frühstücksoptionen am Wochenende gibt es auch unter der Woche leckere und günstige Frühstücksmenüs. Mit Vanillequark mit Früchten, Knuspermüsli und Pfannkuchen gibt es auch leckere Frühstücksoptionen für Kinder, die in diesem gemütlichen und familiären Ecklokal in Pempelfort willkommen sind.





Im Restaurant Beethoven in Flingern gibt es täglich ab 10 Uhr ein warmes Frühstück. Im Sommer kommen auf der Sonnenterrasse Jung und Alt mit Kind und Kegel ins Gespräch. Im Winter ist drinnen genug Platz, um auch mit einem Kinderwagen ohne Probleme hineinzukommen. Für Familien stehen Kinderhochstuhl und Spielzeug bereit.





Mit Kinderbetreuung brunchen in Düsseldorf





Wenn Sie ganz ungestört ein Luxusfrühstück genießen möchten, sollten Sie zum Brunch im Hotel Interconti gehen. Das "Gabelfrühstück" ist zwar erst ab 12.30 Uhr bestellbar. Aber wen stört das schon, wenn die Kinder durch eine Erzieherin in der Spielecke betreut werden, während Sie und Ihr Partner endlich mal wieder etwas Zeit für sich finden? Das große Buffet ist bestückt mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten. Kinder bis fünf Jahre essen kostenlos. Ab sechs bis 16 Jahren wird ein Euro pro Lebensjahr berechnet.





Das Café im Nordpark hat zwar keine Kinderbetreuung, dafür jedoch eine großzügige Terrasse mit Blick auf den Spielplatz. Die Kinder können auf dem Spielplatz spielen, während Sie genüsslich Brunchen und guten Kaffee genießen. Ähnlich ist es im Café Südpark. Hier gibt es einen eingezäunten, gut einsehbaren Spielplatz oder eine Spielecke im Café für schlechtes Wetter. Das Café wird von Familien mit Kindern stark frequentiert – also geht es hier auch mal lauter zu, und keinen scheint das zu stören.





Brunchen in Düsseldorf mit Rheinblick





Die schönsten Ausblicke beim Brunch haben Sie wahrscheinlich an einem Fensterplatz im Restaurant Dox, direkt an der Hafenspitze des Medienhafens. Das Restaurant Dox im Hyatt Hotel bietet einen Sonntagsbrunch an, bei dem Sie ein "All you can eat"-Buffet der gehobenen Art erleben.





Ebenso luxuriös ist das Luxus-Brunch im Homme D‘ Or an der Rheinbrücke. Dieses verläuft in mehreren Gängen: Von 11 bis 12 Uhr wird ein klassisches Frühstück geboten, zwischen 11 und 14 Uhr gibt es außerdem kalte Vorspeisen und ab 12 bis 14 Uhr können Sie sich dann am Buffet mit warmen Speisen satt essen. Ab 13.30 bis 15 Uhr werden die Desserts aufgetischt. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten Sie Ihren Tisch mindestens zwei Wochen im Voraus reservieren.





Nicht nur mit Rheinblick, sondern direkt auf dem Rhein speisen Sie auf dem Schiff des Restaurants Canoo in maritimem Ambiente umgeben von Rheinwasser. Das Schiff-Restaurant liegt in der Nähe des Rheinparks Golzheim im gleichnamigen Stadtteil. Möchten Sie hier brunchen, müssen Sie im Voraus reservieren. Das Brunchbuffet wird sonntags serviert. An Freitagen und Samstagen gibt es an Bord des Schiffes ein Frühstück á la Carte.





Brunch in Düsseldorf mit Terrasse





Im Restaurant Alex in der Düsseldorfer Innenstadt können Sie den Brunch auf einer großzügigen Terrasse mit Blick auf das Gap 15-Gebäude genießen. Das Buffet bietet leckere Aufstriche, Käse, Müsli, Joghurt und alles, was ein gutes Frühstück haben sollte.





Verbinden Sie einen kulturellen Ausflug mit einem leckeren Brunch: Eine Besichtigung des Schloss Benrath können Sie mit einem Brunch im Schlosscafé Benrath beginnen. Bei Sonnenschein genießen Sie das Essen im Freien in historischer Umgebung.





Weihnachts-Brunch in Düsseldorf





Einen luxuriösen Weihnachts-Brunch gibt es im Péga, dem Restaurant des Intercontinental Hotels in Düsseldorf. Der leckere Familienbrunch wird mit Klaviermusik untermalt. Auch zum Weihnachtsbrunch können Sie Ihre Kinder von den anwesenden Erzieherinnen betreuen lassen.





Sind Sie auf der Suche nach einer günstigeren Alternative, reservieren Sie einen Tisch zum Weihnachts-Brunch im Restaurant Schwan. In der Düsseldorfer Altstadt wird am 24. Dezember und am zweiten Weihnachtsfeiertag ein gemütlicher Feiertags-Brunch angeboten.





Osterbrunch in Düsseldorf





Im Restaurant Trüffelschwein in der Nähe des Kraftwerks Lauswand direkt am Rhein genießen Sie einen Sonntagsbrunch mit Blick auf die Düsseldorfer Skyline. Diesen Brunch gibt es auch an Ostern und anderen Feiertagen.





Luxuriös brunchen Sie auch im Hotel Breidenbacher Hof, das zu Feiertagen wie Ostern, Neujahr und Weihnachten in der Brasserie 1806 einen Schlemmer-Brunch anbietet.





Im Steigenberger Parkhotel am Düsseldorfer Hofgarten haben Sie gleich mehrere Restaurants zur Auswahl. Auch hier werden an Feiertagen besondere Menüs für den Feiertagsbrunch angeboten. Vergessen Sie aber nicht, rechtzeitig einen Tisch für Osterbrunch und Co. zu reservieren.





Viele weitere Tipps zu den besten Cafés und Restaurants in Düsseldorf finden Sie hier.