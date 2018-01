Bundestambourkorps plant Programm zum 100-Jährigen

Das Bundestambourcorps "Amicitia" Nettesheim-Butzheim von 1919 hat auf seiner Jahreshauptversammlung die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Neben der Wahl eines neuen Vereinsvorstandes stand insbesondere die Planung des 100-Jahr-Jubiläums 2019 auf dem Programm.

Neuer Vorsitzender wurde Tambourmajor Markus Holz. Ihm stehen Norbert Nolden als Stellvertreter, Steffi Heyder als Kassiererin, Mathias Kindgen als ihr Vertreter, Christian Dresen als Geschäftsführer und Daniel Klausing als Vertreter zur Seite.

2019 wird das Tambourkorps 100 Jahre alt, ein Jubiläum, das es gebührend zu feiern gilt. In der Gemeinde ist "Amicitia" das älteste Korps und innerhalb des Kreisgebiets gibt es nicht viele Spielmamannszüge, die älter sind.

Das 100-Jahr-Jubiläum soll stattfinden am 19. und 20. Oktober 2019 im Festzelt in Nettesheim-Butzheim. Am Samstag soll es einen Kölschen Abend im Zelt geben, am Sonntag sind ein großer musikalischer Frühschoppen sowie ein Festzug mit Parade im Doppeldorf geplant. Gleichermaßen wichtig ist für die 35 Mitglieder des Korps' die Nachwuchsarbeit. Besonders an der Flöte und der Lyra werden Verstärkungen dringend gesucht. Geprobt wird immer mittwochs ab 18 Uhr in der Begegnungsstätte. Weitere Fragen werden gerne durch den Vorstand beantwortet.

(S.M.)