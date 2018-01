später lesen Geldern BVK spendet für DLRG-Wachhütte FOTO: BVK FOTO: BVK Teilen

KERKEN Es ist zur guten Tradition geworden, dass die Bürgervereinigung Kerken (BVK) den Erlös aus der jährlichen Kürbis-Malaktion für Kinder für einen guten Zweck spendet. "Der Vorstand der BVK hat entschieden, dass wir den Erlös der letzten Malaktion an die DLRG Kerken spenden", sagt Ralf Janssen, Schatzmeister der BVK. Die DLRG Kerken sammelt Spenden, um eine neue Wachhütte am Eyller See zu bauen. Die jetzige Wachhütte ist in die Jahre gekommen.