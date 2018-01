später lesen Clubkonzert Carmen Souza im BüBa FOTO: Foto: Bürger Bahnhof FOTO: Foto: Bürger Bahnhof Teilen

Twittern

Teilen



Der Bürgerbahnhof Vohwinkel startet in seiner Jubiläumssaison "10 Jahre BüBa" mit einem besonderen Highlight: In Lissabon mit kapverdischen Wurzeln geboren und derzeit in London lebend, das ist der kurzgefasste Lebenslauf von Carmen Souza.