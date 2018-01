später lesen Moers CDU: Moers braucht dringend mehr Parkplätze Teilen

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Brohl sagt mit Blick auf die Verwaltungsvorlage "Parkraumkonzept": "Es ist gut, endlich eine Datenbasis zu haben, um die Diskussion breiter und tiefer zu führen. Viele thesenhafte Schlüsse in dem Konzept gehen für uns aber am tatsächlichen Bedarf und dringend notwendigen Verbesserungen vorbei." Die Innenstadt habe in den vergangenen Jahren auch durch weggefallene Parkplätze verloren. Dies gelte besonders für die hintere Neustraße, aber ebenso für den direkten Kern insbesondere aus Richtung Süden. Dort seien 150 Parkplätze durch die Bebauung Südring weggefallen, der Bedarf sei aber, zum Beispiel mit den neuen Ansiedlungen in der alten Post, eher gestiegen.