Celtics-Legende White im Alter von 71 Jahren gestorben

Der frühere amerikanische Basketballstar Joseph Henry, genannt "Jo Jo", White ist am Dienstag im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Das teilte die Familie des zweimaligen NBA-Champions und Olympiasiegers von Mexiko 1968 mit. "Wir sind tieftraurig über den Verlust eines unglaublichen Ehemanns und Vaters", hieß es in dem Statement: "Als Basketballspieler war er ein Hall-of-Famer, aber er war ein noch besserer Mann." Laut seiner Tochter litt White zuletzt an Demenz. White hatte von 1969 bis 1979 für die Boston Celtics gespielt und 1974 und 1976 den Titel gewonnen. Beim zweiten Triumph wurde er zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gewählt. Zum Ende seiner Karriere lief White für die Golden State Warriors und die Kansas City Kings auf. Die Celtics kondolierten auf ihrer Homepage: "Er war ein Champion und ein Gentleman; äußerst talentiert, brillant auf dem Court und unendlich liebenswürdig daneben." Seit 1982 wird die Rückennummer 10 zu Whites Ehren in Boston nicht mehr vergeben.