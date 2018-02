Chinesen fliegen auf und mit Wuppertal

Mehr als 90 Millionen in- und ausländische Fluggäste transportiert Air China, die größte Fluggesellschaft der Volksrepublik, jährlich. Rund 7,5 Millionen Leser bedeuten dies für das monatlich erscheinende Bordmagazin "Wings of China". Im Januar konnten die hier einige Menge über Wuppertal erfahren.

Die größte chinesische Fluggesellschaft Air China hat in ihrem Bordmagazin einen ausführlichen Artikel über die Industriekultur in Westdeutschland veröffentlicht. Wuppertal ist darin ein ausführlicher Abschnitt gewidmet. "Chinesische Freizeittouristen und Geschäftsreisende hatten somit während des Fluges ausreichend Gelegenheit, sich über das Engelshaus, das Museum für Frühindustrialisierung, die Schwebebahn, das gründerzeitliche Briller Viertel und die Historische Stadthalle zu informieren", so die Wirtschaftsförderung.

Die kostenlose Werbung ist den guten Beziehungen des C³ zur Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) zu verdanken, die als Marketingorganisation im Auftrag des Bundes das Reiseland Deutschland vermarktet und auch über eine Außenstelle in Peking verfügt. Auf diesem Weg wurde ein Trip für die chinesische Reisebloggerin Zhang Xiaoguang organisiert. Mit Sylke Lukas vom Bergisches Land Tourismus Marketing führte C³-Projektmanager Hanno Rademacher die Chinesin im Oktober 2017 zwei Tage lang zu markanten Sehenswürdigkeiten in Wuppertal und Solingen.

"In Richtung China lässt sich die Engelsstadt Wuppertal bestens im Verbund mit der Klingenstadt Solingen bewerben. Chinesen lieben Souvenirs und Messer 'Made in Solingen‘ sind dazu besonders beliebt", erklärt Rademacher. Zurück in der Heimat verfasste Xiaoguang einen positiven Bericht über ihre Reise durch Westdeutschland mit den Stationen Köln, Wuppertal, Aachen und Trier. Dieser und ihre guten Medienpartnerschaften führten dann auch zu der Veröffentlichung in dem Bordmagazin. Wuppertal wird mit mehreren Fotos und einer Beschreibung ausführlich gewürdigt.

Nach dem gemeinsamen Auftritt des Engelshauses und der Wirtschaftsförderung Wuppertal auf einer Tourismusmesse in Chengdu im Westen Chinas 2016 entschied man sich aufgrund der positiven Resonanz, das Tourismusmarketing für den chinesischen Markt zu verstärken. Seit Anfang 2017 läuft in Zusammenarbeit mit dem DZT eine Marketingkampagne, die sich insbesondere auf die Social Media im Reich der Mitte konzentriert.

Die DZT verfügt auf populären Plattformen wie WeChat und Weibo über eigene Kanäle mit einer großen Anzahl speziell an Deutschland interessierten Followern. Zwei- bis dreimal pro Woche erreichen so Nachrichten rund um Wuppertal und das Bergische Land die chinesische Zielgruppe. Mehr als 300.000 "Deutschlandfans" haben die Posts rund um Wuppertal bereits gesehen.